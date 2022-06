NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, ordenó en las últimas horas proteger la información confidencia en el proceso judicial incoado al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a fin de no entorpecer las investigaciones.

La resolución fue ordenada por el juez Castel tras una petición firmada en conjunto formulada por la Fiscalía de Manhattan y los abogados defensores de Hernández.

El juez Castel determinó que “el material de divulgación designado como material protegido o material delicado no será divulgado por el acusado o su abogado, incluido cualquier abogado sucesor, excepto como se establece en este documento, y será utilizado por la defensa únicamente para fines de defensa de este caso”.



Ordena que “la defensa no publicará ningún material protegido o material delicado en ningún sitio de Internet o sitio de red al que tengan acceso personas que no sean las partes del presente, y no divulgará ningún material protegido o material delicado a los medios de comunicación o a terceros, excepto en los casos establecidos”.

Además, establece que “la defensa no proporcionará ningún material a ninguna persona o entidad extranjera, y el material delicado no podrá transmitirse fuera de los Estados Unidos por ningún motivo”. Aunque aclara que esta orden no impide la divulgación de cualquier material de divulgación en cualquier audiencia o juicio celebrado en este caso, o cualquier juez o juez de instrucción, para los fines de este proceso.



De acuerdo a la Fiscalía de Estados Unidos, divulgar el material protegido que, incluye información que afecta la privacidad y confidencialidad de personas y entidades; afecte la seguridad de las personas; impediría, si se revelara prematuramente, la investigación en curso de la Fiscalía de personas no acusadas y correría el riesgo de publicidad preliminar perjudicial si se difunde públicamente.

El expresidente hondureño enfrenta cargos de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos.

Recientemente, se declaró no culpable de la acusación, tras ser extraditado desde Honduras.

Hernández comparecerá en la próxima audiencia el 23 de septiembre.



