Cálix retó a Castro a restituir la extradición para aprobar Ley de Justicia Tributaria

“Si lo hacen, los diputados que me apoyan y yo, aprobamos la ley tributaria que promueven. Si en 15 días no restituyen sin condiciones, la extradición, pueden olvidarse de esa ley que sin nosotros no se aprueba”, reiteró.

“Si ella piensa que la Ley de Justicia Tributaria es buena para el pueblo hondureño, entonces haga lo correcto y haga lo que el pueblo pide a gritos, que se restituya la extradición porque no se puede gobernar pensando en el bien de una sola familia, no es correcto”, sostuvo el precandidato presidencial.

Jorge Cálix también denunció que el gobierno pretende presentar un requerimiento fiscal en su contra con el objetivo de detener sus aspiraciones presidenciales.

El diputado afirmó que no tiene miedo y pueden presentarle todos los requerimientos que deseen, pues eso no lo frenará.

“Están pensando en presentar un requerimiento fiscal en mi contra, claro que sí, por su puesto que sí”, expresó Cálix.

Según el precandidato, fue Marlon Ocho, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien lo mencionó. Además, mencionó las intenciones del titular de Libre en ese órgano electoral de intentar poner un reglamento para inhabilitar a los candidatos con auto de formal procesamiento.

“Que los presenten, si miedo no les tengo. Absolutamente, no les tengo ningún miedo, a mí no me van a frenar con un requerimiento fiscal. Hace falta mucho más que eso para parar a Jorge Cálix”, sostuvo el precandidato liberal.

“Pueden presentarme 60 si quiere, no me van a detener. Preséntemelos cuando quieran, hoy, mañana, pasado”, agregó.