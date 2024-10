Xiomara Castro: “No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York”

9

Una vez más abogó por la Ley de Justicia Tributaria e instó a los diputados para que puedan aprobarla. “Uno de los retos es la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia Tributaria porque es necesario que los que más ganen, paguen”.

Finalmente y como ya es una costumbre en sus discursos, envió un mensaje al Partido Nacional: “Decirles que no somos iguales a los que gobernaron en los últimos 12 años, no somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York, no somos iguales a la narcodictadura que se instaló por 12 años y que corrompió el país, no somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestra democracia”, cerró.