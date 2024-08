Jorge Cálix y canciller Reina enfrascados en tenso debate por deuda personal

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En un intercambio en redes sociales, el diputado del Partido Liberal (PL) Jorge Cálix y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, se vieron enfrascados en un agrio debate en las redes sociales por una deuda personal. El también precandidato presidencial acusó públicamente a Reina de no pagarle un préstamo solicitado cuando este último se postulaba como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Oíme, Enrique Reina, no suelo hacer esto, pero ya que estás de ´digno´, sería bueno que me pagaras lo que me pediste prestado para ponerte al día con el pago de la colegiación del Colegio de Abogados cuando te estabas postulando para magistrado del Tribunal de Justicia Electoral”, arremetió Cálix. Prosiguió: “Claro, eso era cuando no tenías dinero, y llegaste con falsa humildad a mi oficina buscando auxilio. Ahora, la soberbia del poder y del dinero, te hace atacar a quien alguna vez te ayudó a pagar tus deudas y a salir adelante”.

“¿Cómo hacemos? ¿Te mando mi número de cuenta o te acordás de dónde queda mi humilde bufete?”, le consultó Cálix a Reina. A renglón seguido dijo: “Comunidad internacional, qué pena que tengan que saber que el canciller de este gobierno no solo es aliado de la narcodictadura venezolana, sino que también se hace el ‘de a peso’ con sus deudas”. Aseveró que “por cierto, un montón me deben. Son varios. Así que no te sientas solo canciller”.

En respuesta, Enrique Reina admitió la deuda, explicando que en su momento recurrió a la ayuda de compañeros del partido Libertad y Refundación (Libre), incluido Cálix, debido a una acumulación de cuotas no pagadas al Colegio de Abogados durante su exilio de diez años. El canciller, sin embargo, subrayó que no tiene vergüenza de haber tenido deudas, y con ironía ofreció pagar con intereses lo que debe, agregando que prefiere no deberle nada a alguien como Cálix.

“Hola, Jorge con mucho gusto mándame el número de cuenta. Es cierto, para poder ser candidato al TJE, por estar 10 años en el exilio algunos compañeros del partido que, si recibían sueldo por ser diputados, de un partido que los llevó al poder, apoyaron porque se me había acumulado una deuda en el Colegio de Abogados y no tenía la totalidad de recursos para pagarlo de un solo, e hice un plan de pagos con el Colegio y tenía que aportar una cantidad inicial que es lo que pudiste dar en una parte, porque era un requisito para ir al TJE”, respondió Reina.

Aseveró que “no me da pena haber tenido deudas o tenerlas como las tiene ocho millones de hondureños, eso no es delito. A mucha honra no tenía recursos dilapidados del Estado cuando fui funcionario y me fui al exilio y en la campaña de 2013 cuando acompañé a la Presidenta Xiomara Castro como candidato a designado y vendí la casa que tenía para poder costear mis gastos de campaña”.

Expresó que “yo no he recibido fondos de las élites, de empresarios corruptos, ni instituciones del estado que sean intervenidas por corrupción, ni de gobiernos extranjeros para venderme por un cargo de elección y para hacerle favores”. El canciller declaró que “asumí un cargo en el TJE para garantizar elecciones libres y cumplí mi trabajo cuando me tocó fallar en el TJE no influyó en mis decisiones ahí están los expedientes”.

Reina exhortó a Cálix a “decime cuento es la deuda, y te pago los intereses, prefiero no deberle nada a alguien como vos. Ahí te servirán, en política son los aportes que se hacen y la altura que se tiene para apoyar a los que son compañeros cuando uno puede ayudar a los demás, también lo he hecho siempre que puedo”. “Te repito tener deudas no es delito, y se aporta en la lucha, lo malo cuando se le vende el alma al diablo por un puesto. Suerte en tu viaje meteórico político de estrella fugaz que se extingue. Yo seguiré siendo quien soy porque defiendo lo que creo y no soy traidor. Y volver a mi vida normal cuando deje mi puesto. La naturaleza de las personas está a veces en esas cosas”, señaló.

Reunión con Padrino provocó enfrentamiento