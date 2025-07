Jefe de la Uferco: Casos de corrupción no han desaparecido en el actual gobierno

A criterio de Luis Javier, "la lucha contra la corrupción no va a mejorar de un día para otro. Cuando hablo de que no está claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción, no precisamente me estoy refiriendo al Ministerio Público, sino, que a todos los actores que están involucrados en ella", aclaró.

Entre esos actores, el fiscal Santos señaló a la cuestionada Corte Suprema de Justicia (CSJ). "Por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia tenemos una serie de casos que tienen bastante tiempo y que no avanzan. El caso 'Red de Diputados', que se interpuso en el 2017, aún no ha pasado a la segunda etapa del proceso y eso creo que de alguna manera refleja el interés que pueda haber en la lucha contra la corrupción".