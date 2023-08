Jack Uriarte acepta haber ingresado pólvora al Congreso Nacional: “Son pequeños cohetes que quedaron en una gaveta”

“Seguramente por instrucciones del presidente ilegal Luis Redondo se me está acusando de terrorismo solo por haber ingresado unos pequeños cohetes donde no fueron utilizados, sino que quedaron en una gaveta de un compañero diputado”, aseguró en un vídeo público.

Asimismo confirmó que los petardos no fueron utilizados y se quedaron en la gaveta de uno de sus correligionarios.

“La verdad que esto lo que están haciendo es instrumentalizando las instituciones del Estado como la DPI para después pedir órdenes de captura con la intención de que no estemos el 29 de agosto y el 30 en la elección del Fiscal General y el fiscal adjunto”, agregó el congresista suplente.

“No te tengo miedo quiero denunciarlo públicamente, si algo me pasa a mí, a mi familia, te hago responsable Luis Redondo de lo que me pueda pasar y no te tengo miedo”, atizó Uriarte.

Sobre la amenaza que recibió, explicó que se produjo por unas declaraciones que el mismo brindó en una red social, donde aseguró que Redondo “no iba a seguir como presidente y que los de Libre lo iban a quitar”.

El parlamentario recordó que en el pasado se llevaron “cohetes, morteros, se quemaron la Constitución y nadie actuó contra ellos nunca salió un requerimiento fiscal contra ellos”.