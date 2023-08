Investigan a exdirectora de la Dinaf, Dulce María Villanueva, por irregularidades

“Estamos en investigación de etapas de esas denuncias, todavía no hay una decisión de los fiscales a cargo”, manifestó la portavoz

Sin embargo, las denuncias todavía se encuentran en etapas de investigación y no se tiene un plazo para su resolución, explicó Cálix.

Según se escucha en las grabaciones que circulan en las redes sociales, una mujer, que sería Dulce María, exige cinco mil lempiras por un aumento de 15 mil lempiras.

“Le voy aumentar quince para que me de cinco. No le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario le estoy dando”, dice.