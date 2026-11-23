Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 1,200 placas para vehículos y motocicletas ha entregado el Instituto de la Propiedad (IP) desde el pasado 4 de noviembre.
Así lo informó Bessy Alvarado, directora del Registro Vehicular del IP, quien anunció la ampliación del proceso de entrega con seis nuevos rangos de placas para automóviles y motocicletas en Francisco Morazán.
La medida busca reducir la mora de más de 1.1 millones de vehículos que circulan sin placas definitivas, según lo informado por la funcionaria.
Para acelerar el flujo de ciudadanos atendidos, el IP habilitó nuevas terminaciones para solicitar cita en línea en el portal oficial del Instituto de la Propiedad:
Automóviles: Se sumaron las series JAB, JAC y JAD (adicionales a la JAA).
Motocicletas: Se incorporaron las series JCB, JCC y JCD (sumándose a la JCA).
El retiro de la placa no requiere pago inmediato en ventanilla; el valor de L 500 se divide en dos cuotas de L 250 incluidas en las próximas tasas vehiculares.
Para reclamarla tras agendar cita, se solicita el DNI, la boleta de revisión vigente (con la tasa vehicular al día) y carta poder si acude un tercero.