Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 1,200 placas para vehículos y motocicletas ha entregado el Instituto de la Propiedad (IP) desde el pasado 4 de noviembre.

Así lo informó Bessy Alvarado, directora del Registro Vehicular del IP, quien anunció la ampliación del proceso de entrega con seis nuevos rangos de placas para automóviles y motocicletas en Francisco Morazán.

La medida busca reducir la mora de más de 1.1 millones de vehículos que circulan sin placas definitivas, según lo informado por la funcionaria.