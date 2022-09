Las personas incomunicadas por emergencia de lluvias están en calamidad y urgen de atención

Magdiel Hernández quiso regresar a su casa, pero a medida avanzaba por la calle, que está completamente anegada, el agua subía por su cuerpo hasta que desistió. “Allá adelante el agua me llega al cuello, no se puede avanzar expresó”.

En Pimienta, Cortés, una señora sacaba los escombros con esfuerzo, lamentando que ya no pueden vivir en paz. “Yo no saqué nada, el río se llevó todo, porque uno con el agua hasta el pescuezo, como dicen, no puede sacar nada, este río no nos da tiempo, a mí se me fueron muchas cosas”, mostró con angustia.

Mientras ayudaba a sacar la basura solicitó ayuda, porque en las condiciones que están se enferman, son picados por los zancudos y se desvelan atemorizados por las llenas. “Necesitamos apoyo de la Presidenta (Xiomara Castro), que mire que nosotros sufrimos con estas llenas, que nos ayuden y nos aporten aunque sea comida, en lo que ella tenga voluntad”, dijo con humildad la acongojada mujer.

Con la mano en el pecho confió que le daba gracias a Dios por tener con vida a su familia, pero se cuestionó que con qué confianza van a volver a sus casas si aunque las limpien vuelve a llover y quedan nuevamente inundados.

