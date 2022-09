Más de 31,000 personas afectadas por las lluvias esperan asistencia en Honduras

No obstante, hasta el cierre del lunes se contabilizaban 31,552 personas afectadas a nivel nacional, mientras que el domingo anterior eran 24,214.

EL HERALDO consultó el lunes a las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) cuántos recursos tienen listos para atender la emergencia y cuándo comenzarán los desembolsos.

No obstante, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, no ofreció detalles y los demás funcionarios no dan declaraciones porque aseguran que la orden es que ella es la vocera oficial de la institución.

Datos de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) indican que el impacto de las lluvias abarca a 16 departamentos y 115 municipalidades.

La Amhon a nivel nacional tiene registros de 9,494 viviendas afectadas, 270 puentes dañados, 36 deslaves, 154 derrumbes y 569 carreteras afectadas.