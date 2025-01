Hondureña transforma piel de pescado en ropa y enseña a otras mujeres a hacerlo

“Hemos formado más de 540 mujeres de comunidades que son indígenas y vulnerables en esta práctica sostenible”, explica a Efe Lunas en una entrevista telefónica sobre su firma ‘Vos’, con la que da salida a las 3,2 toneladas de piel de pescado que se tiran cada año tras la pesca artesanal para el consumo humano, según los datos de la ONG Oceana. Con una textura similar al cuero, “la piel de pescado no solo cuenta una historia que es única y humana, local e internacional, sino que es una solución a los problemas de desperdicio y sobreexplotación de la moda tradicional”, explica la diseñadora, que expande su técnica de curtición a comunidades costeras de Guatemala y Panamá.

Cuando preguntó por la piel, la respuesta fue que se desechaba directamente, al ser considerada basura. “Al escuchar esa palabra quise buscar la forma de transformar ese desecho en algo útil, no solo como material, sino también para las comunidades que cada día trabajan con ello”, explica sobre su primer contacto con la piel de pescado.

“Aunque fuera fotógrafa, mi camino hacia el diseño no fue lineal, y aunque me gustara jugar con composiciones y colores, lo que me impulsó hacia el diseño fue ver que era la forma de lograr generar un impacto positivo en el mundo”, dice Lunas, que ha convertido su firma en “un proyecto de vida”.

Tras el viaje fueron múltiples los prototipos creados para dar con la fórmula, algo complejo teniendo en cuenta el objetivo de Lunas: que el proceso fuera sostenible y no emplease químicos o productos abrasivos que contaminaran el agua de las pequeñas zonas pesqueras donde se realizaría la curtición.