Honduras tendrá condiciones mayormente secas este domingo 2 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante este domingo 2 de agosto, aunque el transporte de humedad proveniente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y algunos sectores del centro del país.
Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, informó que por la tarde la brisa del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles, pero muy aislados, en la zona sur de Honduras.
“Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y en algunos sectores del centro”, explicó Fonseca.
El pronosticador agregó que “por la tarde la brisa del océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles pero muy aislados en el sur del país”.
En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca detalló que los oleajes se mantendrán entre 1 y 3 pies tanto para el sur del Caribe como para el golfo de Fonseca.
Para el distrito central se pronostica una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 16 grados. En la región central, la máxima será de 32 grados y la mínima de 20 grados.
La región insular tendrá temperaturas de hasta 31 grados Celsius y una mínima de 27 grados, mientras que en la región norte se espera una máxima de 33 grados y una mínima de 24 grados.
En la región oriental se pronostica una temperatura máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 18 grados. La región occidental alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 14 grados.
La zona sur registrará las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 41 grados Celsius y una mínima de 24 grados, según el pronóstico brindado por Cenaos.
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