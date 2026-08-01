Honduras tendrá condiciones mayormente secas este domingo 2 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante este domingo 2 de agosto, aunque el transporte de humedad proveniente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y algunos sectores del centro del país.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, informó que por la tarde la brisa del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles, pero muy aislados, en la zona sur de Honduras.

“Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y en algunos sectores del centro”, explicó Fonseca.

El pronosticador agregó que “por la tarde la brisa del océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles pero muy aislados en el sur del país”.