Honduras está fuera de las pruebas PISA por desinterés de la Secretaría de Educación, dice la ASJ

“Que Honduras decline estudios internacionales constituye un retroceso para el país, lamentamos esta acción, perdemos esta oportunidad”, manifestó Carlos Hernández, director de la ASJ.El viceministro de Educación, Edwin Hernández, expresó a EL HERALDO que las pruebas PISA son “sectoriales anacrónicas” por lo que no estaban de acuerdo en participar en ello.

“Van en contra del magisterio, en contra de los alumnos de América Latina, por eso no estamos de acuerdo, aparte que eso le cuesta dineral al país y no nos interesan que nos evalúen medios de la derecha”, señaló.

Agregó que no participar en las pruebas no afecta la educación del país. “No se afecta porque nosotros seguimos dando educación en el país, no dependemos de que nos evalúen el exterior. A nosotros nos interesa educar y en eso estamos”, dijo.

Otros académicos concordaron que quedar fuera del Programa solamente es parte del fracaso de mantener a dirigentes magisteriales al frente de la educación.