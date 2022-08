Gobierno asegura que respetará el derecho de la propiedad privada en Honduras

Fúnez afirmó que la presidenta Xiomara Castro les resaltó dos puntos fundamentales: poner orden y preservar el derecho de la propiedad privada, es decir, respetarlo.

El funcionario en conferencia de prensa expuso a la vez que no puede haber desequilibrio de la ley solo para favorecer a los poderosos del país, hay que sentarse, despojarse de los intereses personales y buscar una reforma a la Ley de Modernización Agrícola, recomendó.

Adelantó que ya recibieron comunicación de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) para sentarse a dialogar.

Vitalino Álvarez, vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), declaró que lo que se ha dado es recuperación de tierras, no son invasiones, porque de manera ilegal fueron quitadas a las cooperativas durante la reforma agraria.

Reseñó que el conflicto se agudizó desde el surgimiento de la Ley de Modernización Agrícola, por eso lo más correcto es que se haga una investigación para que se den cuenta de la forma de cómo fueron adquiridas esas tierras.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, resaltó que “es bien importante y nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que hagan imponer la ley, el sector agrícola es un sector importantísimo en nuestra economía y de ese sector dependen muchos empleos en la inversión formal”.

Destacó que no se puede permitir ese tipo de situaciones, que por la fuerza se tomen propiedad privada, no es algo que se puede aceptar ni se debe tolerar como país, porque esto lo que dice y el mensaje que envía es que no se va a respetar la propiedad y al no respetar la propiedad, eso equivale a hurto y robo.

En 2010 el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) hizo un acuerdo con las organizaciones campesinas que reclamaban la legalidad de tierras invadidas, pero no tuvo los resultados esperados.

