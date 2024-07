Giran orden de captura contra presidente del Joprodeh tras denunciar a Seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una orden de captura contra Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), fue librada este jueves, tras ser acusado de estafa y maltrato familiar.

Ante la denuncia, Jiménez se presentó voluntariamente a los juzgados, por lo que su defensa envío una petición a las autoridades para que la captura se deje “sin valor y efecto”.

“Se admite el requerimiento fiscal presentado en contra de Jorge Fernando Jiménez Reyes, a quien se le supone responsable por el delito de estafa en perjuicio de Carlos Alexis López”, dice parte de la audiencia unilateral a la que se sometió el defensor de derechos humanos.

Asimismo, se agrega el delito de maltrato familiar agravado, por lo que se libró la orden de captura y el desarrollo de una audiencia de declaración de imputado.

La acusación contra Jiménez se libra días después de que el defensor denunciara al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, acusándolo de tener conocimiento del paradero de los cinco jóvenes asesinados en la colonia Mirador de Oriente y que no fue informada por no opacar el Foro de Sao Paulo y los actos de conmemoración del golpe de Estado en Honduras.

Tras presentarse a los juzgados, Jiménez calificó la acción como una “canallada” de parte del titular de Seguridad y consideró que sería parte de una represalia por sus anteriores declaraciones.

“La orden de captura es una canallada del ministro de Seguridad, por lo que dije sobre los cinco desaparecidos (caso de mudanza)”, declaró Jiménez.

De la misma manera, denunció que con la orden de captura se violenta su inmunidad parlamentaria, ya que, el proceso debía hacerse a través de un juez natural y no directamente de los Tribunales en una audiencia unilateral.

“Todo fue practicado bajo Casa Presidencial desde ahí se giraron la orden de captura, nos vamos a presentar, pese a que me están violentando mi inmunidad parlamentaria, no era este tribunal el que debería de conocer sino que el juez natural, pero me presento con el fin de demostrarle a la sociedad”, declaró el presidente de la Joprodeh.

Jiménez se mostró confiado en que se le respetara el debido proceso con el fin de demostrar su inocencia en el caso.

“Yo ya había denunciado que solo de dos formas me podía callar, matándome o judicializándome, ya las hicieron, así que después de esto lo único que nos queda es seguir enfrentando este sistema que está instrumentalizando a la Fiscalía, aclaro yo respeto a los jueces y a los magistrados y sé que van a hacer y van a velar por el derecho legítimo que tengo a la presunción de inocencia”, aseguró Jiménez