Fuerte sismo de 3.9 se registra en la zona suroeste de Honduras

Lempira, Honduras.- Un fuerte sismo se registró al mediodía de este martes -28 de abril- en la zona suroeste de Honduras.

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el movimiento telúrico; sin embargo, quienes lo sintieron afirmaron que fue de gran intensidad.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) detalló que el sismo fue de magnitud 3.9, con una profundidad de 30 km, localizado a 126 km al suroeste del municipio de La Virtud, departamento de Lempira, precisamente en la zona de subducción de las aguas del océano Pacífico.