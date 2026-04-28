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Fuerte sismo de 3.9 se registra en la zona suroeste de Honduras

El movimiento se localizó a 126 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira; no se han reportado personas heridas

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 14:06
Fuerte sismo de 3.9 se registra en la zona suroeste de Honduras

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el movimiento telúrico.

 Foto: EL HERALDO

Lempira, Honduras.- Un fuerte sismo se registró al mediodía de este martes -28 de abril- en la zona suroeste de Honduras.

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el movimiento telúrico; sin embargo, quienes lo sintieron afirmaron que fue de gran intensidad.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) detalló que el sismo fue de magnitud 3.9, con una profundidad de 30 km, localizado a 126 km al suroeste del municipio de La Virtud, departamento de Lempira, precisamente en la zona de subducción de las aguas del océano Pacífico.

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El movimiento telúrico fue sentido por la población fronteriza con El Salvador, sin causar daños.

Las autoridades de Copeco informaron que ya están realizando revisiones y recibiendo reportes de las zonas donde más se sintió el sismo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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