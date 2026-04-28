Fuerte sismo de 3.9 se registra en la zona suroeste de Honduras

Lempira, Honduras.- Un fuerte sismo se registró al mediodía de este martes -28 de abril- en la zona suroeste de Honduras.
Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por el movimiento telúrico; sin embargo, quienes lo sintieron afirmaron que fue de gran intensidad.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) detalló que el sismo fue de magnitud 3.9, con una profundidad de 30 km, localizado a 126 km al suroeste del municipio de La Virtud, departamento de Lempira, precisamente en la zona de subducción de las aguas del océano Pacífico.
El movimiento telúrico fue sentido por la población fronteriza con El Salvador, sin causar daños.
Las autoridades de Copeco informaron que ya están realizando revisiones y recibiendo reportes de las zonas donde más se sintió el sismo.