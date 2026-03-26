Francisco Zepeda Andino presenta cartas credenciales en Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- Francisco Zepeda Andino presentó las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Honduras ante el gobierno de Nicaragua, formalizando así su nombramiento en el cargo diplomático.

El acto protocolario contó con la participación de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, quien acompañó este proceso que consolida la representación oficial del país en la nación centroamericana.