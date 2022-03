Fausto Cálix dice que su nombramiento como director de Aduanas no violenta la ley

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En charla con EL HERALDO, Fausto Cálix afirmó que su nombramiento como director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras no violenta la ley.Y es que el artículo 200 del Código Tributario establece que se debe tener 30 años para estar en el cargo, él tiene 26 y aclara por qué todo está en orden.

“Es cierto que el artículo 200 dice que se debe tener 30 años, pero en el mismo Código Tributario en el artículo 197 establece que el cargo tiene rango ministerial y la Constitución dice que un rango ministerial es de 25 años en delante. Es claro que la Constitución siempre estará por encima de un Código, ese tema no me preocupa”, dijo.

Entonces dentro del mismo Código Tributario hay una contradicción porque un artículo dice una cosa y luego se encuentra otra, se le comentó, por lo que Cálix consideró que “sí, en eso se contradice y entonces nos vamos a remitir a la Constitución”.

ES DE INTERÉS: Fausto Cálix es el nuevo titular de Aduanas y Octavio Pineda ministro del FHIS

En torno al hecho de ser abogado y si tiene conocimiento del tema aduanero, Cálix comentó que “en la carrera de derecho se lleva derecho tributario y me he desarrollado como abogado en varios temas, yo entiendo que muchas personas se pregunten si uno puede desarrollar el trabajo y la verdad es que los jóvenes tenemos capacidad, que la gente vea mi desempeño y van a ver que la presidenta no se equivocó. Yo estoy viendo hojas de vida de personas que se quieren integrar, la institución no la vamos a convertir en una casa de activistas”, expresó.

Para concluir, el profesional del derecho mandó un mensaje a la población tras su nombramiento. “Aquí va a estar un servidor público que llega con las manos limpias, una persona abierta a escuchar los cuestionamientos dentro del marco de la verdad, van a seguir viendo al mismo Fausto Cálix”.

En las próximas semanas dará a conocer un informe de cómo encontró la institución, ya que detectó varias cosas que deben mejorar, puntualizó.

ADEMÁS: Ministro de Salud asegura que encontró una “porqueriza” en la Secretaría