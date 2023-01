Estancada propuesta para controlar la venta de chips de teléfonos en Honduras

No obstante, en la Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) detallaron a este rotativo que las maras también administran identidades extraviadas y, al no ser reportadas como perdidas, se pueden comprar chips en nombre de otro ciudadano.

La ley está en revisión del Poder Ejecutivo para que no tenga contradicciones con ninguna otra ley y hay que decir que los requisitos que se aplicarán son el nombre completo, identidad, dirección de la persona y agregamos con mucho énfasis los controles biométricos que pueden ser de voz, vista o huellas dactilares”, aseguró.

Sauceda explicó que las compañías móviles deberán instalar el control biométrico sugerido, de lo contrario serán sancionados.

“Habrá sanciones bastante fuertes si no se cumple y con los operadores hemos hablado, ellos están muy receptivos y desde el gobierno estamos satisfechos porque están comprometidos. Son multas económicas y de otro índole, pero esperamos que no suceda porque no se trata de eso”.

Por su parte, el portavoz de la Dipampco, Mario Fu, señaló que desde el 2018 sugirieron un mejor control en la venta de chips ya que es la mayor forma de operar por parte de las pandillas que se dedican al ilícito.