¿En qué zonas de San Pedro Sula habrá cortes de energía este sábado?

Según el comunicado oficial del ente energético, las interrupciones se registrarán en San Pedro Sula en las siguientes zonas:

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados que afectarán este sábado en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.

Brisas del Polvorín, res. El Paraíso, res. Valle Escondido, Calpules, Plantel Tropigas, Castillo, Microenvases, Bodegas Waterhouse.

Palma Real II y III, Fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios, Gasolinera Uno El Triángulo, Villa Dulce Hogar, col. Quintas El Dorado, Reparto Los Ángeles, col. Reparto La Esperanza, col. Rivera Hernández, col. Sinaí, col. Central, col. Brisas del Sauce, col. Centralita, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, col. 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, col. Asentamientos Humanos, col. Llanos de Sula I, II, III y IV, col. Alfonso Lacayo, col. Santa Venecia, Luke I y II, res. Villa Valencia, col. Las Torres, col. Los Olivos, col. Guaymuras, col. Nueva Jerusalén, col. San Cristóbal.

Col. San Sebastián (Sur), col. La Pradera, Calpules, col. Planes de Calpules, col. del Valle, Dirección Policial de Investigaciones DPI, col. Municipal, col. El Periodista, col. Villa Asturias I y II, col. SanSebastián (Sur), Dirección General de Tránsito N.O., CADERH, COPECO,col. La Pradera, col. Sandoval Sorto, col. Reparto Lempira, El Sauce, Central de Abastos.

Col. La Trinidad, Triunfo de la Fe, col. Felipe Zelaya, col. Flor de Cuba, Col. El Hogar I y II, col. José Manuel Arriaga I y II, Col. LosLaureles, col. Roberto Larios Silva, col. Los Prados I, col. Sitradima, col. Boques de Jucutuma I, II y III, Col. Real del Campo II, Aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, caserío El Coyolar, Aparta Hotel Villa Nuria, Astrocartón, Econored, Crematorio Municipal, Dagaz.