Empresaria Pía Ferrari-Pastor recibe premio President’s Award 2026 de la NAHJ

Tegucigalpa, Honduras.- Como reconocimiento a sus años de compromiso, la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) otorgó el President’s Award 2026 a la empresaria hondureña Pía Ferrari-Pastor, socia propietaria y miembro del Consejo de Administración de Corporación Televicentro, durante la presentación del Salón de la Fama realizada en Nueva Orleans, Estados Unidos. La distinción fue entregada por Dunia Elvir, presidenta de la NAHJ, premiando la trayectoria de Ferrari-Pastor en los medios de comunicación y a su trabajo vinculado con el legado de su padre, José Rafael Ferrari, presidente eterno de Televicentro. El reconocimiento forma parte de los premios que la organización de periodistas hispanos de Estados Unidos concede a personas con labor destaca por su liderazgo, innovación y aportes a la comunicación y sus comunidades.

La NAHJ, organización fundada en 1984, destacó la carrera de 39 años de Ferrari-Pastor en medios de comunicación y su compromiso con la continuidad del proyecto empresarial. Elvir expresó que “este reconocimiento honra a quienes entienden que los medios de comunicación tienen un impacto en las vidas de las personas y son también un instrumento de servicio”. La presidenta de la NAHJ agregó que “Pía ha sabido honrar el extraordinario legado de su padre, Don José Rafael Ferrari, un legado lleno de humildad, servicio y solidaridad que ella ha continuado con amor, compromiso con Honduras y dedicación, buscando siempre el bien común”. Durante el evento se resaltó su liderazgo, altruismo y su labor a favor de las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad en el país.