¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tiene presidente. Con 1,479,822 votos, Nasry Juan Asfura Zablah, se proclama ganador a nivel presidencial de las elecciones en generales 2025 para el período 2026-2030, según la declaratoria de elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Papi a la orden", representante del Partido Nacional, superó a sus contendientes y se convierte en el presidente electo del país. Su rival más cercano, Salvador Nasralla, quedó con 1,452,796 votos, siendo el tercer lugar para Rixi Moncada, con un total de 705,408 marcas. Ahora, Asfura será el sucesor del mandato de Xiomara Castro, quien gobernó en el periodo (2022-2026). Nasry, de 67 años, se prepara para gobernar a Honduras y tomar posesión el próximo 27 de enero de 2026, luego de que, según el informe del CNE, resultara favorecido con 40.27% de los votos, siendo esta la cifra más alta obtenida por un presidente del Partido Nacional en la historia del país.

Nasry Asfura, el nuevo presidente de Honduras

Exdiputado, exalcalde de Distrito Central, y firme líder del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura el empresario y político hondureño, vuelve a llevar al partido de la estrella solitaria a la Casa Presidencial​​​​​. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La última vez que el Partido Nacional estuvo en el poder fue durante el periodo 2018-2022, con Juan Orlando Hernández Alvarado como presidente, luego de que él se reeligiera en un polémico proceso. A pocos días de que se celebraran los comicios, Asfura recibió el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario norteamericano afirmó que "tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño"

Elecciones bajo observación