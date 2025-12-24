¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tiene presidente. Con 1,479,822 votos, Nasry Juan Asfura Zablah, se proclama ganador a nivel presidencial de las elecciones en generales 2025 para el período 2026-2030, según la declaratoria de elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Papi a la orden", representante del Partido Nacional, superó a sus contendientes y se convierte en el presidente electo del país.
Su rival más cercano, Salvador Nasralla, quedó con 1,452,796 votos, siendo el tercer lugar para Rixi Moncada, con un total de 705,408 marcas. Ahora, Asfura será el sucesor del mandato de Xiomara Castro, quien gobernó en el periodo (2022-2026).
Nasry, de 67 años, se prepara para gobernar a Honduras y tomar posesión el próximo 27 de enero de 2026, luego de que, según el informe del CNE, resultara favorecido con 40.27% de los votos, siendo esta la cifra más alta obtenida por un presidente del Partido Nacional en la historia del país.
Nasry Asfura, el nuevo presidente de Honduras
Exdiputado, exalcalde de Distrito Central, y firme líder del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura el empresario y político hondureño, vuelve a llevar al partido de la estrella solitaria a la Casa Presidencial.
La última vez que el Partido Nacional estuvo en el poder fue durante el periodo 2018-2022, con Juan Orlando Hernández Alvarado como presidente, luego de que él se reeligiera en un polémico proceso.
A pocos días de que se celebraran los comicios, Asfura recibió el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario norteamericano afirmó que "tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño"
Elecciones bajo observación
El proceso electoral, desde las primarias hasta las generales, se desarrolló con altos niveles de participación y bajo la supervisión de observadores nacionales e internacionales, en medio de un contexto político marcado por la polarización y el interés en garantizar un proceso transparente.
Más de seis millones de hondureños estuvieron llamados a votar para elegir al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo.
El proceso electoral, que dio inicio en marzo con los comicios primarios e internos, se vio empañado por denuncias de violencia política.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y varios países de América y Europa instaron a las autoridades hondureñas que garantizaran que el ente electoral operara de manera independiente y efectiva para que así la ciudadanía gozara de elecciones libres y transparentes.
El CNE reiteró que continuará con la revisión final de los resultados en los demás niveles electivos, así como la revisión de las impugnaciones. La fecha límite para los resultados de las elecciones en el 30 de diciembre, es decir, un mes después de los comicios.