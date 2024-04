El Tórax sin exámenes por falta de reactivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los pacientes que asisten al Instituto Nacional Cardiopulmonar (INC), más conocido como Hospital del Tórax, denunciaron ayer que hace más de una semana no se les realiza exámenes porque no hay reactivos.

“Hace una semana vine a que me hicieran un examen, pero me dijeron que volviera hasta después de Semana Santa, y hasta hoy (ayer) me di cuenta que es porque no hay reactivos”, manifestó una de las pacientes afectadas.

Por su parte, el director del Hospital del Tórax, Haroldo López, no ha dado declaraciones sobre esta situación y del por qué el centro asistencial se quedó sin reactivos para la realización de exámenes a los pacientes.