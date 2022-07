Edmundo Orellana denuncia que la Secretaría para la Transparencia sigue sin presupuesto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Estado para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró que después de casi cuatro meses de la creación de esta dependencia no han recibido ningún cinco de presupuesto.

“Todavía hoy no estamos ejecutando presupuesto. Esto es un problema que hemos denunciado oportunamente, el problema se ha planteado a nivel de la Dirección de Presupuesto y ahí es donde nos han atrasado”, aseveró el funcionario.

Según Orellana, en la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin) es donde ha estado la traba para que el ministerio que él encabeza no pueda a estas alturas hacer uso del dinero para su eficaz funcionamiento.

“Hubo manipulación ahí, no se nos quiso atender, se nos exigieron requisitos que ya habíamos presentado”, expresó.

El exfiscal general del Estado lamentó que al inicio del gobierno estuvieron alrededor de dos meses luchando por que se les hiciera la asignación, pero desde la Dirección de Presupuesto, de forma irrisoria, se les decía que el organigrama que tenían como organización no les gustaba, que le cambiaran el nombre”.

¿Qué tiene que ver la Dirección de Presupuesto en esas cosas?, es el presupuesto el que tiene no en la organización; pues ahí perdimos como mes y medio discutiendo esas cosas, porque si no, no nos autorizaban el siguiente paso”, fustigó el ministro para la transparencia.

Cansado de esta situación, en un ente que no debería tener este tipo de problemas, Orellana profirió: “ese es el complot, ese es el boicot que nosotros hemos denunciado; esas estupideces que se dan a ese nivel de la burocracia”.

Para finalizar, tal y como ya lo había expresado en otras ocasiones, responsabilizó de estos obstáculos a los empleados que aún están en mandos intermedios y técnicos de la Secretaría de Finanzas, que vienen de 12 años de estar en la administración anterior.

