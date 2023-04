Doctora agredida en la morgue interpone denuncia contra ministro de Seguridad

Según relatos de Molina, quien labora como médico forense en el centro antes mencionado y quien se ha desempeñado como vocera del grupo de empleados que desde hace semanas se mantiene en protesta exigiendo mejoras laborales, los agentes llegaron con la clara intención de agredirlos, presuntamente, para intimidarlos y que no continúen con sus acciones.

“Nos encontrábamos trabajando, ya es de bien sabido en la población que ya estábamos realizando los levantamientos, que no se suspendieron, solo se suspendieron tres días y estábamos practicando una autopsia médicolegal de un caso de una mala praxis, cuando a eso de las 11:15 de la noche, cuando nos disponíamos a entregar el cuerpo de la persona, apareció una grúa de la Policía Nacional y un vehículo con seis agentes de los Cobras y les pregunté que quiénes son y qué andan haciendo y dijeron que (llegaron) para llevarse la morgue móvil”, comenzó relatando Molina a la cámara de EL HERALDO.

“Les pregunto que quién les dio esa orden, dónde estaba el documento con la orden para podérsela llevar y ellos nunca dijeron que tenían el documento, como 20 minutos después aparecen como 20 elementos más de antimotines de los Cobras y ellos ya venían con el ánimo de golpearnos y nosotros lo que hicimos fue hacer una cadena humana alrededor de la morgue móvil y ellos sin mediar palabra empezaron a golpear, a empujar con los toletes, con los escudos, no les importaba absolutamente nada. Nosotros nos retiramos para evitar ser heridos y comenzaron a arremeter contra el vidrio del vehículo usando una cadena (para quebrarlo)”, agregó.

Ante la pregunta del periodista sobre a quién iba dirigida la denuncia, ella respondió: “Pues, después de que el señor ministro (de Seguridad), afirma directamente haber ejecutado esta acción, a él directamente y cualquier cosa que me pase a mí y a cualquiera de mis compañeros de Medicina Forense, culpo al ministro de Seguridad y a la viceministra de Seguridad... No lo estoy afirmando yo, él lo afirmó en una conferencia de prensa, muchísimas gracias por haberlo hecho público, cualquier cosa que me pase, bajo su responsabilidad cae”.

Molina se refiere a las declaraciones vertidas este mismo jueves por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien argumentó que se quería sustraer la morgue móvil de las instalaciones en Tegucigalpa para llevarla a otra ciudad, donde se necesita para realizar autopsias.