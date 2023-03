Legalmente, la falta de autopsias generaría impunidad e injusticia

Debido a la huelga de los empleados del Ministerio Público , los fiscales decidieron no asistir a los levantamientos de cadáveres y los médicos forenses no practicar las respectivas autopsias.

Las autopsias no están escritas en piedra, son un pequeño complemento para decirle al investigador la causa y la manera de muerte, pero quien investiga en la escena del crimen, quien analiza los exámenes periciales de los laboratorios, quien da persecución al delincuente, quien da seguimiento y captura es la Policía conjuntamente con el fiscal. “Hay gente que dice, la autopsia va a revelar cómo murió... no es cierto, se lo digo como criminalista”, expresó Sánchez.

De acuerdo con Sánchez, una autopsia ordenada por un juez, el forense puede o no realizarla, incluso tanto la parte acusadora como la defensora podrían cuestionarla ante los tribunales de justicia.“El problema es cuando nos enfrentamos a la parte legal. La defensa lo primero que va a decir es que el juez no tiene oficiosidad, entonces, ¿por qué ordenó esa autopsia al médico forense?, esto no tiene valor legal; y es cierto, no tiene valor legal, porque quien ordena que se realice la autopsia es el fiscal y si el fiscal no la ordenó entonces es nula, entonces es un gran problema”, cuestionó.