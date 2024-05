Docentes protestan en la carretera Panamericana; Sponda asegura no van a ceder

“No somos una comunidad, somos un municipio y como la ciudad cívica de Langue no lo vamos a permitir”, exclamaron los docentes.

Una de las docentes que protagoniza la protesta denunció: “La directora departamental ha venido con una orden de cerrar 14 secciones y no lo vamos a permitir porque nosotros venimos de afuera, la mayoría de alumnos que vienen de afuera son del área rural”.

No van a ceder

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Sponda manifestó que el gobierno no va a ceder porque lo que se busca poner orden en esa escuela, por lo que sostuvo que si no les parecía podían renunciar.

”En primer lugar, el problema que hay en la escuela en Nacaome es que estamos poniendo orden porque la verdad ahí hay un personal que no quiere trabajar y en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro los trabajadores nos ganamos nuestros salarios”, comenzó diciendo el funcionario.

Denunció que las molestias es porque había profesores que estaban viviendo en la escuela y no atendían a los niños. “Tenemos 57 trabajadores que no quieren cumplir con su jornada de trabajo y le vamos a aplicar la ley”.

Añadió: “Les digo aquí claramente, el gobierno no va a ceder, la secretaría de Educación no es potrero y los que se mantengan en esa condición de intransigencia y que no se quieran ganar su salario con trabajo también les vamos a aplicar la ley”.

De seguir con las protestas, Sponda afirmó que los docentes dejarán de ser empleados de la Secretaría “el que no quiera trabajar que deje su puesto de trabajo, pero no vamos a pagar salarios a empleados que no trabajen”.