El discurso íntegro de la presidenta Xiomara Castro en 78ª Asamblea General de la ONU

Única forma de depurar un estado donde las instituciones públicas, los piratas de la clase política y asociaciones público-privadas han sido infiltradas por el crimen organizado.

El año próximo asumiré la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), esto comprende toda la patria grande, aquella que soñaron los libertadores y los que luchamos por la unidad de América del sur, América central, el Caribe y México.

Hoy, me propongo a abrir los espacios de dialogo entre nosotros para formular propuestas que resuelvan los desafíos que enfrenta nuestra región. No solamente somos una de las regiones mas desiguales y pobres, sino una del mas bajo crecimiento económico y rezago tecnológico para enfrentar las amenazas a las que estamos sometidos.

Solo apoyándonos mutuamente lograremos salir adelante. No debemos olvidarnos de los hermanos y hermanas de Haití, la crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y solidaridad.

En la tercera cumbre de la Unión Europea y CELAC, celebrada en julio pasado, expuse claramente los puntos de vista de Honduras sobre cuestiones internacionales que como aquí he planteado, requieren de una imperiosa solución.

Y en cuanto a SICA Centroamérica, es oportuno expresar la importancia de potenciar el proceso de integración que ha tenido un lánguido proceso en los últimos 30 años por lo que hay que manifestar una verdadera voluntad política que nos permita el avance de la unión aduanera, políticas sociales, ambientales y el seguro transito de personas y sus bienes.

Hoy, los grandes intereses económicos se enfrentan en la guerra de ucrania, al final siempre los mas afectados son los países y los pueblos mas pobres de la tierra, abatidos por la inflación, la escases de alimentos y los altos costos de combustibles.

El complejo industrial militar, consume la mayoría de los presupuestos de los países desarrollados con billones de dólares, pero contrasta con la indiferencia e incapacidad de contribuir con la humanidad y el defensa de la naturaleza.

Ahora nos toca reconocer que bajo el ritmo actual no llegamos a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y el financiamiento para la adaptación climática. No se trata de tomar medidas, sino de proponer cambios al sistema económico que requiere un profundo compromiso con la humanidad y la naturaleza. No hay mano invisible, no existe ningún derrame, la práctica nos enseña que la aplicación del capitalismo solo genera miseria y desigualdad frente a las grandes privaciones de miles de millones de seres humanos.

Excelencias, la guerra de Ucrania debe llegar a su fin. La humanidad entera esta obligada a encontrar una vía para encontrar la paz. No podemos vivir con la amenaza permanente de un conflicto que ponga fin a nuestro planeta.

Es importante terminar con la prácticas de sanciones y confiscación de bienes de una nación contra otra. No podemos hablar de un mundo civilizados cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se les confiscaron bienes violando todas las normas del derecho internacional.

Esta asamblea de Naciones Unidad, anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba, por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Condenamos el bloqueo contra Cuba y Venezuela, asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada y falsa.

También se debe eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el país hermano.

Creo en un mundo multipolar, donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se base en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Basada en estos principios, hace un par de meses abrí relaciones con la República Popular China, e igual realizamos acercamientos con organismos financieros como en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las gestiones en el nuevo Banco de Desarrollo (BRICS).

En defensa de los pueblos originarios que luchan por la tierra y los ríos, me siento orgullosa como mujer de trasladar el mensaje de nuestra compañera y mártir Bertha Cáceres: “Despierta, humanidad. Ya no hay tiempo.”