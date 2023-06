Director de la AHER a Erick Tejada: “La expropiación de plantas generadoras no es la solución”

El titular de la AHER afirmó que la expropiación no es una solución viable para hacer frente a la crisis energética. Argumentó que los costos involucrados son elevados y el gobierno no estaría en condiciones de asumirlos.

“Lo que más requiere la población hondureña son soluciones. Tomarse una planta, expropiar una planta, no es una solución, creo que todo mundo lo sabe, el mismo gobierno lo sabe. No, eso no resolvería nada”, agregó el experto.

Asimismo, criticó la cadena nacional y consideró que “fueron pasos hacia atrás” porque no se expusieron soluciones que no generen más déficit en el sistema energético.

En cuanto a las soluciones, Siryi mencionó salir al mercado regional en noviembre, implementar una tarifa horaria, reconocer excedentes y poner en funcionamiento plantas generadoras que se encuentren sin funcionamiento.