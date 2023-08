Diputados del Partido Nacional denuncian posible “usurpación de curules” por elección a fiscal general y adjunto

“Libre tiene tres candidatos dentro de los cinco postulantes, el otro es liberal y otro nacionalista, pero Libre con nosotros no ha tenido plática y lo que quieren es usurpar nuestro curules”, acusó Zambrano.

“Libre esta calculando que los diputados propietarios de oposición no entremos al Congreso Nacional y con la excusa de que no estamos, sentar a los suplentes para elegir al Fiscal a su medida”, aseguró Márquez.

Por la misma línea siguió el diputado y vicepresidente de bancada, Nelson Márquez, quien aseguró que debido a la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro este martes -29 de agosto-, los parlamentarios de oposición no ingresarían al Hemiciclo.

“Que no se atreva el partido de gobierno junto a la Directiva Ilegal de querer hacer lo que hicieron en su momento cuando impusieron a Junta Directica ilegal a punta de patadas, están equivocados sin piensa hacer lo mismo”, comentó el parlamentario de oposición.

Sobre la marcha programada para el gobierno mañana, reiteró que sus correligionarios “no se amedrantarán” y que si asistirá al Congreso Nacional para evitar que la elección del fiscal se realice solo con congresistas suplentes.

“Que no piensen ellos que nos van a amedrentar porque están mandando la gente a las calles, que no iremos al Congreso Nacional, que no vamos a cumplir nuestra función como diputados y que obviamente le vamos a permitir a ellos que usurpen nuestro curules”, enfatizó Ledesma.