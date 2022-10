Depresión Julia podría ayudar a formación del ciclón Karl esta semana

Ahora, no se descarta que sus remanentes puedan ayudar a la formación de otra tormenta en el Atlántico, que llevaría por nombre Karl y no se descarta que pueda convertirse en ciclón.

Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, informó anoche que por los remanentes de Julia todavía hay pronósticos de lluvias y chubascos para hoy, pero con menor cantidad, llegando a los 30 milímetros en el occidente.

En el resto de país se registrarán chubascos que pueden ser menor a los cinco milímetros, que son propios de la temporada lluviosa.Pero las alertas siguen encendidas debido a que de los remanentes de Julia también se está formando una especie de disturbio tropical sobre la península de Yucatán, que podría formar otro ciclón tropical.

Este seguiría una trayectoria hacia el Golfo de México y de allí se podría convertir en una tormenta que se llamaría Karl, cuyas bandas nubosas podrían generar más lluvias entre el jueves y viernes de esta semana.

Edgar Mejía, de la Unidad de Meteorología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (Ihcit), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó a EL HERALDO que octubre y noviembre son meses lluviosos. Como la temporada ciclónica termina hasta el 30 de noviembre no se descarta la llegada de más huracanes o tormentas tropicales, pero no se puede predecir cuántas más llegarían. Hasta en horas de la mañana del lunes parecía que en esta semana no iban a haber más formaciones ciclónicas, dijo.

ADEMÁS: Recuento de daños: la devastación que dejó en Honduras la tormenta Julia