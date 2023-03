Denuncian por acoso sexual a alto funcionario del consulado de Miami

EL HERALDO tuvo acceso al testimonio de la víctima, quién espera una pronta intervención de las autoridades.

“Al ingresar al cubículo, Miguel Canales, comenzó a dirigir palabras morbosas inapropiadas, luego al intentar colocar mi mano para las huellas, él intento tomar mi mano y yo le dije: no, yo puedo sola, y el con voz fuerte y ya enojado me dijo: ´es que no es para tocarte la mano y de igual forma la tomó y luego me pegó en la mano y la jaló con fuerza para colocarlo sobre la máquina para tomar las huellas”, afirmó la denunciante.

Prosiguió: “Él diciéndome con voz fuerte ´bajá la mano, así no. Te dije que así no. Luego me preguntó si estaba soltera o casada, yo le dije que soltera”.