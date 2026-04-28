Delegación de Honduras participará en el traspaso presidencial en Costa Rica

San José, Costa Rica.- Delegaciones de 71 países, entre ellos Honduras, Estados Unidos, España e Israel, estarán presentes el próximo 8 de mayo en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Rodrigo Chaves a Laura Fernández en Costa Rica, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, informó este lunes que asistirán al evento delegaciones de 71 países y de 18 organismos internacionales, pero advirtió que "por razones de seguridad" no dará los nombres de las personas que integran esas delegaciones. Lo que sí dijo es que habrá comisiones "de alto nivel" de países como España, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

A nivel de cancilleres estarán representados países como Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, y con vicecancilleres o equivalentes Estados Unidos, Colombia y México. André aseguró que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países del mundo y que todos ellos fueron invitados, sin importar ideologías. La ceremonia de traspaso de mando del presidente saliente, Rodrigo Chaves, a la presidenta entrante, Laura Fernández, se llevará a cabo a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) del 8 de mayo en el Estadio Nacional de San José, que tendrá un aforo disponible para 27.000 personas. El Gobierno habilitó una página donde las personas podrán adquirir entradas del evento de forma gratuita y también pondrá a disposición autobuses y hasta el tren metropolitano para movilizar a la gente desde diversos puntos de la capital hacia el Estadio Nacional. Además, el Gobierno decretó el 8 de mayo como asueto para el sector público, con excepción de los servicios esenciales como los de salud, con el objetivo de llenar el Estadio Nacional. En las afueras del recinto las autoridades también colocarán pantallas gigantes para que quienes no puedan ingresar observen la ceremonia.