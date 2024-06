Darío Banegas desiste de asumir precandidatura presidencial

A pocas semanas de la oficialización de sus aspiraciones presidenciales, el ahora exprecandidato no detalló en su mensaje las razones por las cuales desiste de asumir la titularidad de la corriente interna en el Partido Liberal, además de no precisar si alejará solamente de buscar la presidencia o se sumará a otra corriente.

“Hermanos liberales: Por razones personales y familiares me impiden por ahora cumplir las obligaciones de una precandidatura presidencial. Al PUL le agradezco infinitamente la honrosa propuesta y al pueblo liberal le animo a seguir adelante, ¡siempre adelante, ni un paso atrás!”, anuncio.

Durante la oficialización de su precandidatura, Darío Banegas señaló que el Partido Liberal es una institución permanente y que no necesita importar candidatos de ningún lado.

“Esta mañana en el cariño de muchos amigos, en multitud, he aceptado la propuesta de asumir la precandidatura a la presidencia de la República del movimiento Pacto de Unidad Liberal, en el entendido de que ya no tenemos tiempo para más errores ni para más aventuras, este pueblo ya no puede con más dolor”, manifestó Banegas.

“Es la hora del Partido Liberal, si el Partido Liberal estuviera en el poder, no estuviéramos con incertidumbre. Los hondureños van a conocer la luz y van a conocer la esperanza con el próximo gobierno liberal, un gobierno efectivo, un gobierno eficiente, con ideas muy claras y con gente seria”, precisó.

En su nuevo intento por obtener la candidatura presidencial, Darío Banegas se mostró muy optimista de que el Partido Liberal sea vencedor en las próximas elecciones e indicó que todas las precandidaturas que se han oficializado o están por anunciarse aportan mucho a la institución política.

Darío Banegas ha confirmado su participación en el proceso cuando a lo interno de la institución rojiblanca se habla de hasta seis precandidaturas en las próximas elecciones primarias. Otros liberales que han confirmado o mostrado interés en participar son Marlon Lara, Eduardo Maldonado (no ha definido si aceptará o no la precandidatura), Mario Castro y Hoover Cooper en San Pedro Sula.

Esta era la segunda vez que el también caricaturista y presentador de televisión buscaba la candidatura presidencial del Partido Liberal. En 2021 Banegas se postuló por el movimiento “La Esperanza de Honduras”, quedando en tercer lugar por detrás de Yani Rosenthal (ganador de esa contienda) y Luis Zelaya.