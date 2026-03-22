Cuatro embajadores han sido nombrados en la administración del presidente Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras. - A menos de dos meses de haber asumido el poder, el gobierno del presidente Nasry Asfura comenzó a mover sus fichas en el servicio exterior con el nombramiento de cuatro nuevos embajadores en países clave del continente americano, en lo que perfila como una reconfiguración de su estrategia diplomática.
Uno de los movimientos más relevantes es el retorno de Roberto Flores Bermúdez a la embajada de Honduras en Estados Unidos, cargo que ya había ocupado anteriormente. Su designación lo coloca nuevamente al frente de la misión en Washington, considerada una de las más estratégicas por su peso político, económico y migratorio.
Flores Bermúdez llega con la tarea de sostener la relación bilateral, en un contexto donde temas como la migración, la inversión y la cooperación continúan marcando la agenda entre ambos países. Su experiencia en el servicio exterior fue uno de los factores determinantes para su elección.
DOEH569309
En paralelo, la Cancillería, dirigida por Mireya Agüero, también juramentó a Rosa de Lourdes Paz Haslam como embajadora en Chile. Su perfil está vinculado a la gestión pública, tras haber ocupado cargos como delegada presidencial y directora del programa Ciudad Mujer.
Otro de los nombramientos que ha generado atención es el de Rosa Elena Lobo Juárez como embajadora en Guatemala. Hija del expresidente Porfirio Lobo Sosa, su designación se produce en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la presencia de figuras vinculadas a círculos políticos tradicionales dentro del servicio exterior.
Guatemala representa un socio histórico para Honduras, con una relación marcada por la integración regional y el intercambio comercial, por lo que su representación diplomática es clave en la agenda bilateral.
OG29493827
En el caso de Nicaragua, el designado es Francisco Zepeda Andino, un funcionario con amplia trayectoria que ha ocupado cargos en áreas de seguridad y defensa, además de haber sido embajador en países como México, Israel, El Salvador y Taiwán.
Su perfil técnico y experiencia internacional apuntan a mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno nicaragüense, en una relación que históricamente ha requerido manejo diplomático cuidadoso.
Estos nombramientos reflejan las primeras decisiones del gobierno en materia internacional, con una mezcla de figuras de carrera, perfiles políticos y rostros ligados a administraciones anteriores. La apuesta, según analistas, será traducir estas designaciones en resultados concretos en temas sensibles como migración, cooperación y desarrollo.
GC26241351