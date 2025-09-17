Sala Penal revisa condena de hermanos Trujillo Bustillo por error en edades

Tegucigalpa, Honduras.-El Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh) presentó un recurso ante la Sala Penal para que se revise la condena de Debbyn Jonathan y Ángel Gabriel Trujillo Bustillo, declarados culpables del asesinato de Kevin Maradiaga Martínez, alegando que eran menores de edad al momento de los hechos.

La víctima, Kevin Maradiaga Martínez, falleció de forma violenta a manos de los hermanos, conocidos como “Tati” o “Titi” y “Piqué”, respectivamente.

Hugo Maldonado, presidente del Codeh, señaló que durante el proceso judicial los sentenciados fueron juzgados como adultos debido a errores en sus actas de nacimiento, las cuales registraban a los imputados como mayores de 18 años.

“Se les aplicó el Código Penal y no la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo que podría constituir una violación a sus derechos”, afirmó Maldonado.

Lucía Villars, vocera del Poder Judicial, confirmó que la Sala Penal conoció el caso y que actualmente analiza el recurso presentado por Codeh, que solicita la revisión de la condena bajo el argumento de que los hermanos eran menores de edad al momento del crimen.