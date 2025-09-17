Sala Penal revisa condena de hermanos Trujillo Bustillo por error en edades

Tegucigalpa, Honduras.-El Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh) presentó un recurso ante la Sala Penal para que se revise la condena de Debbyn Jonathan y Ángel Gabriel Trujillo Bustillo, declarados culpables del asesinato de Kevin Maradiaga Martínez, alegando que eran menores de edad al momento de los hechos.
La víctima, Kevin Maradiaga Martínez, falleció de forma violenta a manos de los hermanos, conocidos como “Tati” o “Titi” y “Piqué”, respectivamente.
Hugo Maldonado, presidente del Codeh, señaló que durante el proceso judicial los sentenciados fueron juzgados como adultos debido a errores en sus actas de nacimiento, las cuales registraban a los imputados como mayores de 18 años.
“Se les aplicó el Código Penal y no la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo que podría constituir una violación a sus derechos”, afirmó Maldonado.
Lucía Villars, vocera del Poder Judicial, confirmó que la Sala Penal conoció el caso y que actualmente analiza el recurso presentado por Codeh, que solicita la revisión de la condena bajo el argumento de que los hermanos eran menores de edad al momento del crimen.
Antecedentes
En esta causa participaron, además, tres personas más: Ever Omar Yescas Segovia, alias “Jolote” (ya fallecido), Johan Germán Tercero Cálix, alias “Donald Trump” o “Chele Trump”, y Merlyn Antonio Sánchez Palma, alias “Merlyn”, quienes fueron declarados culpables el 17 de junio del 2022.
Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2019, en el sector 17 de Septiembre de la colonia Nueva Suyapa, en la capital. Según las investigaciones, alrededor de las 9:30 de la noche, el menor Kevin Orlando Maradiaga Martínez transitaba por la calle principal de la colonia en dirección al sector 17 de Septiembre.
Durante su recorrido, el joven fue visto por el grupo de imputados, entre ellos alias “Donald Trump”, “Merlyn”, “Tati” o “Titi”, “Piqué” y “Jolote”. A pesar de que Kevin intentó escapar, tropezó y cayó al suelo, momento que los agresores aprovecharon para golpearlo con palos y piedras, dejándolo gravemente herido.
Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga al notar la presencia policial. La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital Escuela, donde falleció horas después debido a los múltiples golpes recibidos.
En el juicio oral y público, los hermanos Trujillo Bustillo fueron declarados culpables y posteriormente la sentencia fue ratificada tras un recurso de casación. Sin embargo, con las nuevas pruebas presentadas, los magistrados de la Sala Penal deberán valorar si procede aplicar la Ley de Justicia Penal Juvenil.
La Sala Penal convocó a las partes procesales para el 23 de septiembre, fecha en la que se dará a conocer la resolución respecto al recurso de amicus curiae (terceros ajenos, o sea, el Codeh).