Conoce en qué zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 26 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este viernes 26 de septiembre se ejecutarán cortes de energía en distintos sectores de Choluteca, Distrito Central, San Ignacio, San Pedro Sula y Santa Bárbara, debido a trabajos de mantenimiento en la red.
De acuerdo con la estatal, las interrupciones en el servicio eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red de distribución.
Las colonias, aldeas y barrios impactados fueron enlistados por la ENEE, que pidió a la población tomar medidas de precaución durante las horas en que no habrá luz. Los cortes se desarrollarán en horarios previamente establecidos por el ente energético.
Choluteca de 8:00 am a 2:00 pm
Orocuina, Mal Paso, barrio La Estación, barrio El Centro, barrio Abajo, caserío Nueva Esperanza, barrio Potreríos, barrio El Centro, Villa San Pablo, barrio Buenos Aires, barrio Nueva York, barrio Cedrito, col. Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, col. Las Lomas, Combaly, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Sarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, caserío Los Encuentros, aldeas Tres Ceibas, caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, barrio El Cementerio, col. Armenja, barrio El Centro, col. Armenja, El Corrientón, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, col. Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, col. El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Verro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Cieniga, bo. El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.
Distrito Central 8:00 am a 4:00 pm
Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, edif. Planetario, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, residencial Payaqui, Escuela Americana, parte de residencial Linda Vista Este, Embajada de México y zonas aledañas.
San Ignacio 9:00am a 3:00pm
El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, San Luis, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba y zonas aledañas.
Santa Bárbara 8:00 am a 4:00 pm
Hospital de Santa Bárbara, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo, Galeras, barrio Los Naranjos, El Jaguar, El Mirador, La Encantadora, Las Linas, Brisas del Rosario, La Bajada de Los Robles, Los Guzmán, El Asilo de Ancianos, Inguaya, Gualjoco.
San Pedro Sula 9:00 am a 3:00 pm
Residencial La Hacienda, residencial Campisa II, III, IV, V etapa, residencial Rancho Tara, Iglesia Eben Ezer, Centro Operaciones Grupo Macdel.