Conoce en qué zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 26 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este viernes 26 de septiembre se ejecutarán cortes de energía en distintos sectores de Choluteca, Distrito Central, San Ignacio, San Pedro Sula y Santa Bárbara, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

De acuerdo con la estatal, las interrupciones en el servicio eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red de distribución.

Las colonias, aldeas y barrios impactados fueron enlistados por la ENEE, que pidió a la población tomar medidas de precaución durante las horas en que no habrá luz. Los cortes se desarrollarán en horarios previamente establecidos por el ente energético.