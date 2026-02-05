Cortes de energía programados este viernes 6 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de colonias, aldeas y residenciales no contarán con energía eléctrica este viernes 6 de febrero en varios departamentos de Honduras.

Según el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados desde las 8:30 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde.

La falta de suministro eléctrico es debido a los trabajos de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado oficial: