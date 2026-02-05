Cortes de energía programados este viernes 6 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de colonias, aldeas y residenciales no contarán con energía eléctrica este viernes 6 de febrero en varios departamentos de Honduras.
Según el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados desde las 8:30 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde.
La falta de suministro eléctrico es debido a los trabajos de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado oficial:
Distrito Central, Francisco Morazán de 09:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lodo Prieto, parte de la Rafael Leonardo Callejas, col. El Pedernal, Carriza #1, col. Santa Isabel, col. Villa Franca, col. San Juan del Norte, col. Buenas Nuevas, col. Brasilia, col. Rosalinda, aldea La Cuesta #1, El Durazno, residencial Villa Elena, aldea Guasculile, residencial Terrasol, Santa Cruz Arriba, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, aldea Cerro Grande, col. Santa Teresita, plantel Aguazul y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 3:00 p.m.
Col. Jardines del Recuerdo
Santa Fe, Colón de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.
Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.