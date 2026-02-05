  1. Inicio
Cortes de energía programados este viernes 6 de febrero en Honduras

Conozca qué departamentos no tendrán energía eléctrica durante varias horas este viernes, según el comunicado ya compartido por la ENEE. Aquí el listado

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 16:52
Varias zonas de Honduras no tendrán electricidad este viernes 6 de febrero.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de colonias, aldeas y residenciales no contarán con energía eléctrica este viernes 6 de febrero en varios departamentos de Honduras.

Según el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados desde las 8:30 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde.

La falta de suministro eléctrico es debido a los trabajos de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado oficial:

Distrito Central, Francisco Morazán de 09:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lodo Prieto, parte de la Rafael Leonardo Callejas, col. El Pedernal, Carriza #1, col. Santa Isabel, col. Villa Franca, col. San Juan del Norte, col. Buenas Nuevas, col. Brasilia, col. Rosalinda, aldea La Cuesta #1, El Durazno, residencial Villa Elena, aldea Guasculile, residencial Terrasol, Santa Cruz Arriba, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, aldea Cerro Grande, col. Santa Teresita, plantel Aguazul y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 3:00 p.m.

Col. Jardines del Recuerdo

Santa Fe, Colón de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.

Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.

