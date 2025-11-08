Cortes de energía en Honduras para este domingo 9 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este domingo 9 de noviembre se ejecutarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintas zonas del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con el calendario oficial, los trabajos de mantenimiento se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, como parte de las labores de mejora en las líneas de transmisión y distribución.

Las interrupciones afectarán a diversos barrios, colonias y aldeas del municipio capitalino, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario establecido.

A continuación, el listado de los sectores donde se suspenderá el suministro de energía este domingo.