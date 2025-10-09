  1. Inicio
Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía este viernes 10 de octubre

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, las zonas en la lista se verán afectadas por los cortes de energía

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:37
Sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula se verán afectados por los cortes de energía.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 10 de octubre por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los sectores enlistados se verán afectados desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central

Parte del barrio San Felipe, parte del Hospital San Felipe, colonia Matamoros, colonia La Campaña y zonas aledañas.

De 9:00 am a 3:00 pm en San Pedro Sula

Colonia Brisas del Polvorín, hacienda San Antonio, residencial Valle Escondido y residencial El Paraíso.

