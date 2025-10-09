Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía este viernes 10 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 10 de octubre por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los sectores enlistados se verán afectados desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central
Parte del barrio San Felipe, parte del Hospital San Felipe, colonia Matamoros, colonia La Campaña y zonas aledañas.
De 9:00 am a 3:00 pm en San Pedro Sula
Colonia Brisas del Polvorín, hacienda San Antonio, residencial Valle Escondido y residencial El Paraíso.