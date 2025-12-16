¿En qué zonas no habrá luz este miércoles 17 de diciembre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que para este miércoles 17 de diciembre se registrarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintas zonas del país.
De acuerdo con la estatal eléctrica, los cortes obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en los circuitos, con el objetivo de garantizar un suministro más estable para los usuarios.
Entre las zonas que se verán afectadas está el municipio de Vallecillo, San Lorenzo y Siguatepeque. Los cortes comenzarán a partir de las 8:00 a.m.
Conozca los barrios, colonias y aldeas que estarán sin energía eléctrica este miércoles 17 de diciembre.
Vallecillo, Francisco Morazán: (9:00 a.m. - 4:00 p.m.)
Nuevas Flores, La Venta Vieja, La Venta Nueva, Vallecillo, El Guantillo, aldeas Las Quebradas, Jalaca, La Cañada, Río Hondo, Monte Redondo, Las Nuevas Flores, Guangolola, Ciudad Satélite, aldea La Laguna, Mata de Plátano, Pueblo Nuevo, Agalteca, Chirinos, Trinidad Quebradas, Zinguizapa, Metapa, El Camalotal y El Estero.
Siguatepeque, Comayagua (8:05 a.m.- 2:05 p.m.)
Barrio El Carmen, barrio Macaruya, barrio Santa Martha, Paso Hondo, barrio Zaragoza, la carretera CA-5, El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D´Elia, Mall Uniplaza, Wendy’s, Texaco Valeriano, granjas Cargill, Diálisis de Honduras, Potrerillos, Industria a la Moda.
San Lorenzo, Valle (8:15 a.m. - 10:15 a.m.)
Bo. La Cruz, bo. Plaza Marina, empacadora San Lorenzo, empacadora Pacific, bo. San José (Chaparral), bo. Aires, cementerio, bo. La Ceiba, bo. San Antonio, bo. Victoria, bo. Gracias a Dios, bo. Brisas del Mar, bo. El Centro, bo. Valle, mercado viejo, parque central de San Lorenzo, Seguro Social, los juzgados de San Lorenzo, calle 8, Las Lisas, lagunas de oxidación, EEH San Lorenzo, rastro municipal, estadio Ángel Augusto Martínez, Banco Atlántida, Banco de Occidente, cooperativa Chorotega, Banpaís, Grupo Agrolíbano, bo. Buenos Aires, cementerio.