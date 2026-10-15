Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 16 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de los cortes de luz programados para este viernes -16 de octubre- en diferentes sectores del país.

Colón, Lepaterique y el Distrito Central, de Francisco Morazán, son las zonas que se verán afectadas ante la falta de suministro, que se extenderá en horarios de entre las 8:00 y 9:00 de la mañana hasta las 3:00 y 4:00 de la tarde.

Los cortes de energía son debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando por la cuadrillas de la empresa. Aquí le compartimos el calendario de este día: