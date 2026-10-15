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Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 16 de octubre en Honduras

Conozca qué zonas no contarán con energía eléctrica durante unas ocho horas, según el calendario compartido por la ENEE

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 14:36
Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 16 de octubre en Honduras

Colón y Francisco Morazán son las zonas que se verán afectadas este día.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de los cortes de luz programados para este viernes -16 de octubre- en diferentes sectores del país.

Colón, Lepaterique y el Distrito Central, de Francisco Morazán, son las zonas que se verán afectadas ante la falta de suministro, que se extenderá en horarios de entre las 8:00 y 9:00 de la mañana hasta las 3:00 y 4:00 de la tarde.

Los cortes de energía son debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando por la cuadrillas de la empresa. Aquí le compartimos el calendario de este día:

Colón de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, colonia 25 de Septiembre, barrio Abajo, colonia Morazán, colonia Wilfredo Ortiz, barrio San Martín y colonia Porvenir.

Sonaguera: Carrioles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas y Nueva Sinaí, Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín y Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.

Lepaterique, Francisco Morazán, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

Colonia Villa Cristina, colonia Rosalinda, colonia San Juan del Norte, parte de la colonia Villa Unión, barrio El Chile, colonia Cerro Grande, zonas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 7, así como sectores aledaños.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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