Cortes de energía eléctrica para este miércoles 21 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a trabajos de mantenimiento, varias zonas de Honduras se quedarán sin el servicio de energía eléctrica, incluidos algunos sectores del Distrito Central, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Serán más de seis horas en las que algunas comunidades permanecerán sin el vital servicio del fluido eléctrico, por lo que las personas que habitan en estos lugares deberán tomar las medidas necesarias.

Además del Distrito Central, municipios como Siguatepeque, San Pedro Sula, Villanueva y El Porvenir también se verán afectados por los cortes de energía eléctrica.