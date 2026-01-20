Cortes de energía eléctrica para este miércoles 21 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a trabajos de mantenimiento, varias zonas de Honduras se quedarán sin el servicio de energía eléctrica, incluidos algunos sectores del Distrito Central, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Serán más de seis horas en las que algunas comunidades permanecerán sin el vital servicio del fluido eléctrico, por lo que las personas que habitan en estos lugares deberán tomar las medidas necesarias.
Además del Distrito Central, municipios como Siguatepeque, San Pedro Sula, Villanueva y El Porvenir también se verán afectados por los cortes de energía eléctrica.
Siguatepeque, de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.
Juzgado de Siguatepeque, barrio San Juan, colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, mercado San Juan, Unacifor, Maxi Despensa, aldea San Isidro, El Sanaa, Instituto Pablo Weir, Instituto Católico Cristo Rey, Puente en Curva, Pozo Azul, La Cañada, Corralitos, La Danta, La Tigra, Guachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero, San Isidro El Rosario, colonia La Canda, barrio Calán, colonia Millenium Puma, colonia Nueva Esperanza, colonia Unión y Esfuerzo, Granjas Cargill, Padres Cuatro, Grupo Forema y El Peaje.
Distrito Central, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Arturo Quezada, Israel Sur, colonia Vista Hermosa, colonia San Buenaventura, colonia David Betancourt, colonia Arciery, El Mogote, Nueva Jerusalén, aldea La Soledad, colonia Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de los Olivos, colonia Australia, Nueva Jerusalén 2, colonia Unidad y Fuerza, colonia Monte de los Olivos, parte de la colonia Santa Clara, colonia Unidad y Paz, colonia Berlín, colonia José Trinidad Cabañas, parte de la Nueva Capital y zonas aledañas.
San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Colonia San Roberto de Sula, colonia Luisiana, residencial Costa Verde, colonia Villa Ernestina (norte), colonia Cacvil I y II, ZIP San José, colonia Santa María, Villa Ernestina (oeste) y sede del Club Real España.
Villanueva, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Vista Hermosa, Villas del Río, Jaremar, residencial San Ángel, Nuevo Chamelecón, Lempira, Consa Payhsa, Casa Quemada, Cofradía, Lempira I, Lempira II, Lempira III y Corporación Hábitat.
El Porvenir, Atlántida, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Residencial Pico Bonito, colonia Alemán Bendeck, colonia Mitch, colonia Narciso Hernández, colonia 9 de Septiembre, colonia 13 de Abril, colonia Elisia, municipio de El Porvenir, aldea de Burgos, aldea Coloradito, Complejo Canadiense y barrio El Rosario.