Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 21 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que varias zonas del país permanecerán sin energía eléctrica este sábado 21 de marzo.
Los cortes están programados por un lapso de hasta cinco horas, por lo que los afectados deberán tomar las medidas correspondientes.
La ENEE indicó que estos trabajos responden a labores de mantenimiento con el objetivo de mejorar el servicio en distintos puntos del territorio nacional.
Conozca los barrios, colonias y aldeas que estarán sin energía eléctrica este sábado 21 de marzo.
San Pedro Sula, Cortés (8:00 a. m. - 12:00 p. m.)
Res. Palencia, Res. Santa Clara, Res. Villa Alameda, Res. Villa Alcalá, Res. Angelino, Res. Villa Franca, Res. Villa Granada, Res. Villa Sevilla, Res. Villa Valencia, Res. Salamanca, Res. Paseo La Fuente, Col. Reina del Carmen, Col. Las Colinas del Carmen, Col. San Martín, Col. Episcopal, Col. Cosmul, Col. 14 de Febrero, Col. Santa Cruz, Col. Ramos, Col. Magnolia y Col. El Porvenir.
Aldeas y Otros Sectores: Aldea El Carmen, Aldeas SOS, El Ocotillo, Plantel y Bodegas de Tigo, Pozos de Suncery y Centro de Rehabilitación El Carmen.
Puerto Cortés y Omoa, Cortés (8:10 a. m. a 04:10 p. m.)
Colonias y barrios: bo. Medina, bo. Palermo, bo. San Antonio, bo. Las Flores, bo. La Playa, col. Las Vegas, col. Las Torres, col. Emsland, col. Lempira, col. Union I, col. Union II, col. 9 de Diciembre, col. Cerro Mar, col. Centenario, col. Brisas del Mar, col. Costa Rica, col. Marbella, col. Brisas del Caribe, col. Nicaragüenses, col. Episcopal, col. 1 de Abril, col. Fraternidad, col. San Roque, col. Nueva Campana, col. La Arrocera, col. 6 de Mayo y col. La Gran Vía.
Residenciales: res. Caribbean Hills, res. Sindicato Municipalidad, res. Palma Real, res. Magdalena, res. El Doral, res. El Zapote, res. Costa Mar, res. Vista Mar, res. Ricardo Alvarado, res. Roma y res. Santa Isabel.
Otros sectores (Aldeas, caseríos y empresas): Puerto Cortés, Omoa, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, Quebrado el Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Fertica, Sector Cuerera, La Tequera, Zapadril Arriba y Abajo, Plantel Seaboard Marine, Agua Pinguino, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Hospital del Caribe, Iamat Export, Oficinas Seguro Social, Rio Mar I y II, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Bellos Horizontes, Los Perdomos.
San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Río Arriba, Hotel Playa y Club Náutico, Zip Calpules, Hacienda Los Ustariz, Misión Ángeles, Tulian Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Posta Policial de Tránsito, Tulian Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas de Agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, Los Amates, La Suárez, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Las Salinas, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Río Azul.
Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3 a Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas, Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores), Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico.
Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, Plantel Botainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Tramade, Brisas de Tramade, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo y Arriba, Relleno Sanitario, Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Valle en el Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, Plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, Col. El Sauce, Tronconales y Agrecasa.