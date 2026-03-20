Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 21 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.– La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que varias zonas del país permanecerán sin energía eléctrica este sábado 21 de marzo. Los cortes están programados por un lapso de hasta cinco horas, por lo que los afectados deberán tomar las medidas correspondientes. La ENEE indicó que estos trabajos responden a labores de mantenimiento con el objetivo de mejorar el servicio en distintos puntos del territorio nacional. Conozca los barrios, colonias y aldeas que estarán sin energía eléctrica este sábado 21 de marzo.

San Pedro Sula, Cortés (8:00 a. m. - 12:00 p. m.)

Res. Palencia, Res. Santa Clara, Res. Villa Alameda, Res. Villa Alcalá, Res. Angelino, Res. Villa Franca, Res. Villa Granada, Res. Villa Sevilla, Res. Villa Valencia, Res. Salamanca, Res. Paseo La Fuente, Col. Reina del Carmen, Col. Las Colinas del Carmen, Col. San Martín, Col. Episcopal, Col. Cosmul, Col. 14 de Febrero, Col. Santa Cruz, Col. Ramos, Col. Magnolia y Col. El Porvenir. Aldeas y Otros Sectores: Aldea El Carmen, Aldeas SOS, El Ocotillo, Plantel y Bodegas de Tigo, Pozos de Suncery y Centro de Rehabilitación El Carmen.

Puerto Cortés y Omoa, Cortés (8:10 a. m. a 04:10 p. m.)