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Cortes de energía para este domingo 19 de abril en Honduras

Desde la 1:00 de la tarde comenzarán los cortes en varias zonas de San Pedro Sula, afirmó la ENEE

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 15:00
Cortes de energía para este domingo 19 de abril en Honduras

La zonas estarán sin el fluido eléctrico por más de dos horas.

 Foto El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras- Varias colonias de San Pedro Sula se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 19 de abril.

Así lo confirmó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que además detalló que la suspensión del fluido será en horas de la tarde.

De 1:00 a 4:00 pm en San Pedro Sula

Residencial Palos, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, INMSA, Terminal de Buses Este.

Barrio La Guardia sur, colonia La Unión Oeste, colonia San Luis, colonia La Paz, Plásticos Vanguardia, Europlast, barrio Las Palmas oeste, Aguas de San Pedro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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