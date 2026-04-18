Cortes de energía para este domingo 19 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras- Varias colonias de San Pedro Sula se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 19 de abril.
Así lo confirmó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que además detalló que la suspensión del fluido será en horas de la tarde.
De 1:00 a 4:00 pm en San Pedro Sula
Residencial Palos, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, INMSA, Terminal de Buses Este.
Barrio La Guardia sur, colonia La Unión Oeste, colonia San Luis, colonia La Paz, Plásticos Vanguardia, Europlast, barrio Las Palmas oeste, Aguas de San Pedro.