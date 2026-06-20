Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 21 de junio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Cada semana se comparte el calendario de las zonas afectadas por los cortes de energía eléctrica en Honduras, y para este domingo 21 de junio no es la excepción.
A comparación de otros días, esta vez los cortes, según el calendario compartido, solo afectarán a San Pedro Sula, y las autoridades publicaron una extensa lista de sectores.
Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, ZIP Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras y col. Río Blanco son algunas de las zonas afectadas en la zona norte, específicamente en San Pedro Sula.
Los cortes van desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 de la tarde, por lo que los residentes de estas zonas deben tomar las medidas correspondientes.
San Pedro Sula, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
LVI-227: Col. Santa Mónica, col. Las Mercedes, col. Fesitranh, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, ZIP Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, col. Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso, bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, col. Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte.
LVI-228: Extrum, Máster Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J. E. Handal, Inter Corr, Zoli J. E. Handal, antena de Tigo y antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack.
LVI-238: Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, col. Monte Verde, col. Monte Alegre, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Empacadora Cortés (Corsa).
LVI-238: Res. Campisa I, Res. Villas del Bosque, col. Monte Alegre, col. Juan Ramón Molina, Crowley.