Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 21 de junio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Cada semana se comparte el calendario de las zonas afectadas por los cortes de energía eléctrica en Honduras, y para este domingo 21 de junio no es la excepción.

A comparación de otros días, esta vez los cortes, según el calendario compartido, solo afectarán a San Pedro Sula, y las autoridades publicaron una extensa lista de sectores.

Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, ZIP Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras y col. Río Blanco son algunas de las zonas afectadas en la zona norte, específicamente en San Pedro Sula.

Los cortes van desde las 7:30 a. m. hasta las 3:00 de la tarde, por lo que los residentes de estas zonas deben tomar las medidas correspondientes.