Con apoyo internacional fortalecen el modelo de Policía Comunitaria

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional de Honduras busca fortalecer el modelo nacional de la Policía Comunitaria, con el apoyo y cooperación del gobierno de Japón. La iniciativa incluye la creación de un innovador laboratorio educativo que es impulsado por la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios (DAIC) de la Policía Nacional. El curso internacional de Policía Comunitaria, se desarolla por la cooperación entre Honduras y Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la participación de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).

El programa busca capacitar a funcionarios policiales de distintos países de América Latina en la filosofía y práctica del servicio de Policía Comunitaria, promoviendo un modelo de seguridad centrado en la prevención del delito, la proximidad con la ciudadanía y la construcción de confianza entre la población y las instituciones de seguridad. Como parte del proyecto, la Policía impulsa un laboratorio de innovación académica y tecnológica dentro de la DAIC, destinado a la producción de material educativo digital y la generación de espacios de intercambio de conocimiento entre policías de la región. Este espacio permitirá desarrollar contenidos especializados y promover el análisis de temas estratégicos como criminología, criminalística, análisis de riesgo comunitario y estrategias operativas basadas en la Policía Comunitaria.