Con apoyo internacional fortalecen el modelo de Policía Comunitaria

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional de Honduras busca fortalecer el modelo nacional de la Policía Comunitaria, con el apoyo y cooperación del gobierno de Japón.
La iniciativa incluye la creación de un innovador laboratorio educativo que es impulsado por la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios (DAIC) de la Policía Nacional.
El curso internacional de Policía Comunitaria, se desarolla por la cooperación entre Honduras y Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la participación de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).
El programa busca capacitar a funcionarios policiales de distintos países de América Latina en la filosofía y práctica del servicio de Policía Comunitaria, promoviendo un modelo de seguridad centrado en la prevención del delito, la proximidad con la ciudadanía y la construcción de confianza entre la población y las instituciones de seguridad.
Como parte del proyecto, la Policía impulsa un laboratorio de innovación académica y tecnológica dentro de la DAIC, destinado a la producción de material educativo digital y la generación de espacios de intercambio de conocimiento entre policías de la región.
Este espacio permitirá desarrollar contenidos especializados y promover el análisis de temas estratégicos como criminología, criminalística, análisis de riesgo comunitario y estrategias operativas basadas en la Policía Comunitaria.
Entre los avances alcanzados destacan: la remodelación de la Unidad de Elaboración de Material Educativo Digital, el fortalecimiento de la conectividad tecnológica y la estructuración académica del curso internacional que su primera edición está prevista para el año 2027.
El curso contará con la participación de oficiales de diferentes países latinoamericanos, quienes recibirán formación mediante una modalidad mixta que incluye 80 horas de formación virtual y 40 horas presenciales en Honduras.
Así como visitas de campo y para la elaboración de planes de acción que posteriormente serán implementados en sus países de origen.
La iniciativa busca convertir a Honduras en un punto de referencia regional en materia de Policía Comunitaria, fortaleciendo la cooperación policial internacional y el intercambio de buenas prácticas para mejorar la seguridad ciudadana.