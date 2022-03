Inicia juicio contra ocho exfuncionarios por caso “Corrupción Sobre Ruedas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por delitos de violación de los deberes de los funcionarios, uso de documentos públicos falsos y fraude, este miércoles inició el juicio oral y público en contra de ocho exfuncionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), involucrados en el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”.

Los imputados son Juan Ramón Maradiaga Franco (ex gerente administrativo), David Eduardo Ortiz Hawit (ex gerente financiero), Elmer Jeovany Ordóñez Espinal (ex jefe de control interno), Gonzalo Molina Solórzano (ex jefe de proveeduría), todos funcionarios de Banadesa.

Además Harvys Herrera Carballo (ex gerente administrativo de Casa Presidencial), Claudia Noriega González (ex coordinadora del proyecto Tarjeta La Cachureca), Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (ex gerente financiera de Casa Presidencial y ex jefa de presupuesto de SEDIS) y Carlos Josué Romero Puerto (coordinador del Proyecto PRAF-BANADESA).

Los cargos contra Maradiaga Franco, Ortiz Hawit y Molina Solórzano son por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude, mientras que contra Ordóñez Espinal por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.

En el caso de Herrera Carballo son por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, contra Noriega González por 43 delitos de fraude, contra Alvarado Izaguirre por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 43 delitos de fraude (art. 376 del Código Penal) y un delito de fraude (art. 240-A del Código Penal) y contra Romero Puerto por 17 delitos de fraude.