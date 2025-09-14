Colocan pancartas a favor de Rixi Moncada en el Chelato Uclés previo a los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de desarrollarse los desfiles patrios en conmemoración a los 204 años de independencia de Honduras, se han realizado preparativos en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.
No obstante, la propaganda política a favor de la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, está visible en las graderías del coloso capitalino con pancartas.
Algunos de los carteles colocados dicen la leyenda "Xiomara sí cumple. Rixi presidenta", haciendo alusión a la continuidad de Libre en el poder teniendo a Moncada como sucesora de la presidenta Xiomara Castro.
Asimismo, hay otras pancartas con los lemas "el poder popular es el poder del pueblo", "tenemos patria", "no volverán (refiriéndose a la oposición) y otra con el nombre "Rixi", acompañado de una flor, la cual ha sido utilizada como símbolo a lo largo de su campaña proselitista.
Cabe resaltar que la pancarta con la leyenda "tenemos patria" es atribuida a Poder Popular, misma entidad que colocó pancartas difamatorias en contra de la caminata de las iglesias Católica y Evangélica. Estas fueron colocadas en diferentes puntos de Tegucigalpa días antes del 16 de agosto, fecha en que se desarrolló la caminata.
De igual forma, la organización Poder Popular colocó en la capital pancartas en contra de periodistas hondureños y medios de comunicación.
Ante las imágenes compartidas en redes sociales sobre la propaganda de Moncada, muchos usuarios han expresado su desacuerdo en que la celebración del Día de la Independencia sea utilizada para querer impulsar la campaña del oficialismo.
Aunque sectores de la ciudadanía piden que no se politicen las fiestas patrias, Libre ha ignorado esta petición. El año pasado, colectivos entraron al estadio Chelato Uclés con una manta que llevaba escrita la frase “Xiomara no está sola, golpes nunca más”.
En las fiestas cívicas de 2023, militantes de Libre junto a su coordinador general, Manuel "Mel" Zelaya, marcharon dentro del estadio. Esta movilización recibió múltiples abucheos por parte de los presentes. Ante la molestia de los ciudadanos, el grupo tuvo que ser evacuado.
Con estos antecedentes y con las nuevas pancartas en apoyo a Rixi Moncada, personas temen que otra vez el día festivo de la independencia sea manchado con actividades político-partidistas.