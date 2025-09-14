Colocan pancartas a favor de Rixi Moncada en el Chelato Uclés previo a los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de desarrollarse los desfiles patrios en conmemoración a los 204 años de independencia de Honduras, se han realizado preparativos en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. No obstante, la propaganda política a favor de la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, está visible en las graderías del coloso capitalino con pancartas.

Algunos de los carteles colocados dicen la leyenda "Xiomara sí cumple. Rixi presidenta", haciendo alusión a la continuidad de Libre en el poder teniendo a Moncada como sucesora de la presidenta Xiomara Castro. Asimismo, hay otras pancartas con los lemas "el poder popular es el poder del pueblo", "tenemos patria", "no volverán (refiriéndose a la oposición) y otra con el nombre "Rixi", acompañado de una flor, la cual ha sido utilizada como símbolo a lo largo de su campaña proselitista.

Cabe resaltar que la pancarta con la leyenda "tenemos patria" es atribuida a Poder Popular, misma entidad que colocó pancartas difamatorias en contra de la caminata de las iglesias Católica y Evangélica. Estas fueron colocadas en diferentes puntos de Tegucigalpa días antes del 16 de agosto, fecha en que se desarrolló la caminata.