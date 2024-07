CMH rechaza despidos; ministra asegura que médicos de su partido tendrán prioridad

La ministra aseguró tener una “agenda muy apretada”, declaraciones que fueron cuestionadas por el presidente del CMH. “Nosotros entendemos que si no nos quieren recibir, tenemos que tomar otras decisiones, este gobierno al igual que los anteriores tiene abandonado el sistema de salud”, lamentó Santos.

Aunque Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), le ha pedido a la ministra de Salud, Carla Paredes , entablar una mesa de diálogo y esta no ha sido aceptada.

Ante esta problemática, el CMH se pronunció y exhortó al Poder Ejecutivo para que instruya a la titular de la Secretaría de Salud.

“Al titular del Poder Ejecutivo, que instruya a la titular de la SECRETARIA DE SALUD, el cese de despidos sin notificación legal de los profesionales de la salud de los descentralizados” cita el pronunciamiento.

Además, invitó a todos los agremiados que se sientan lesionados en su derecho a la estabilidad laboral avocarse a sus Colegios Profesionales a fin de iniciar las acciones legales que corresponda.

De acuerdo con Samuel Santos, la ministra Carla Paredes firmó un acuerdo donde se comprometía a absorber a todos los médicos que trabajan bajo mecanismos descentralizados, pero esto no ha sido respetado; la ministra aseguró que tendrán prioridad los médicos que pertenezcan a su partido.

“Si usted me pone tres, y usted es de mi partido, y usted no, la lógica me dice todo. ¡Hay que ser idiotas, hay que ser idiotas para decir eso!”, expresó un tanto alterada, la ministra.